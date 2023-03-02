مكة المكرمة 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واسعُقدت في الغرفة التجارية بمكة المكرمة ممثلة في مركز ريادة الأعمال أمس، اللقاء الثاني ضمن "سلسلة لقاءات ريادية", بتنظيم من مركز ريادة الأعمال التي تأتي كمبادرة لدعم رواد الأعمال بالممكنات المعرفية، وتشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التطور والاستمرارية في السوق، تحقيقاً لتوجهات رؤية المملكة 2030 الهادفة لدعم ريادة الأعمال في المملكة.ودعا مدير عمليات التطوير في قطاع الطيران اختصاصي تطوير الأعمال رواد ورائدات الأعمال علي الهوساوي, إلى ضرورة اعتماد منهجية التحسين المستمر "لين و6 سيجما"، كونها تشكل إحدى أهم أدوات التطوير الضرورية، ومن العوامل المساعدة في تخطي العقبات والأزمات المختلفة، إضافة إلى فعاليتها في تحديد المشكلات وتفاديها قبل وقوعها، فضلاً عن تقليل الهدر ورفع الجودة والحفاظ عليها.وتناول اللقاء منهجية "اللين وستة سيجما" وتعريفها وأقسامها ومراحلها والأدوات اللازمة لتفعيلها في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وآلية توظيف المنهجية في المشاريع الريادية باختلافها ، وكذلك منهجية "اللين والست سيجما"، والتعريف بمستويات الممارسين والأحزمة الملونة المتخصصين في المنهجية وأهمية ثقافة التحسين المستمر في مساعدة المشاريع على التوسع وتقليل الهدر وضبط التطور وفق الخطط التشغيلية.وتضمن اللقاء استعراض مشاريع 151 مشاركاً وطرح أبرز التحديات التي تواجههم.من جهته أكد مساعد الأمين العام لقطاع الأعمال بغرفة مكة المكرمة عبدالله حنيف أهمية اللقاءات المجانية في نشر الوعي بالموضوعات المهمة لرواد الأعمال، كونها تشجع الجميع على اكتشاف المزيد من المفاهيم، وتكوين الأفكار حول ما تحتاجه مشاريعهم للاستمرار أو الانطلاق.// انتهى //19:25ت م0192