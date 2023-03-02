هلسنكي 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واسشهد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، توقيع 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، وذلك خلال زيارته لجمهورية فنلندا، التي التقى خلالها بعدد من الوزراء وكبار المسؤولين فيها.وحضر معاليه ملتقى الأعمال السعودي الفنلندي والذي عقد في مقر Business Finland التابعة لوزارة الشؤون الاقتصادية، بمشاركة عدد من رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص من الجانبين، وذلك في إطار تطوير العلاقات التجارية بين البلدين الصديقين.وأبرمت الوطنية للإسكان مذكرة تفاهم ثلاثية مع شركتي Oivan Group Oy و Wapice Oy بهدف التعاون في تطوير مفاهيم تقنيات المدن الذكية، وتقنيات إنترنت الأشياء، وتقنيات تحليل البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، وتبادل التجارب والخبرات في المجالات المشتركة، حيث مثّل الوطنية للإسكان في توقيع مذكرة التفاهم مدير عام الحلول الرقمية في قطاع الحلول المهندس مروان بن ناصر الزامل.كما شهد الحقيل توقيع عدد من الاتفاقيات بين عدد من الشركات السعودية والفنلندية في مجالات الإسكان، والحلول الهندسية والخدمات التقنية والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى اتفاقيات في الاقتصاد الدائري والأمن والسلامة والخدمات اللوجستية والأنظمة البيئية.وكان وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان قد زار اليوم برفقة ممثلي قطاع الأعمال السعودي جامعة متروبوليا الفنلندية للعلوم التطبيقية، حيث شهد تحت رعاية Business Finland عروضاً لممثلي شركات فنلندية متخصصة في تقنيات البناء الحديث، واطلع معاليه على تجارب الجامعة وآخر الدراسات المقدمة في هذا المجال.// انتهى //19:26ت م0194