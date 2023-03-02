الرياض 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واستغلب فريق الطائي على مستضيفه الفتح 3-2، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، وذلك في منافسات الجولة الـ 19 من دوري روشن السعودي.سجل للطائي اللاعب موسونا عند الدقيقة 17، وعند الدقيقة 29 أضاف اللاعب مبينزا الهدف الثاني، واختتم موسونا ثلاثية فريقه بتسجيله للهدف الثالث عند الدقيقة 2+90، فيما سجل للفتح اللاعب فراس البريكان عند الدقائق 7 و70.وبهذا الفوز رفع الطائي رصيده لـ 25 نقطة في المركز السابع، فيما توقف رصيد الفتح عند 28 نقطة في المركز السادس.// انتهى //19:37ت م0195