الرياض 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واسكشفت جمهورية كاريليا في الاتحاد الروسي عزمها إنشاء منطقة تجارة حرة بالمملكة مختصة في صناعة الأخشاب والبناء وتعزيز سلاسل الإمداد وإقامة صناعات مشتركة بين المستثمرين في البلدين.جاء ذلك خلال لقاء رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي اليوم، بنائب رئيس جمهورية كاريليا في الاتحاد الروسي ألكسندر يي شيبيك ، الذي يرأس وفداً يضم 7 من أكبر الشركات المتخصصة في صناعة الأخشاب والبناء بحضور سفير جمهورية روسيا الاتحادية سيرجي كوزلوف ورئيس مجلس الأعمال السعودي الروسي طارق القحطاني.ودعا نائب رئيس جمهورية كاريليا, المستثمرين السعوديين للاستفادة من حزمة واسعة من الفرص الاستثمارية الجاهزة وبرنامج حكومي للدعم يغطي 50% من قيمة الاستثمار، مستعرضاً مقومات الاستثمار في بلاده وتميزها عالمياً في صناعة الأخشاب والبناء فضلاً عن مجالات السياحة والتعدين.من جهته أعرب نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية عن كامل دعم الاتحاد لتعزيز العلاقات بين البلدين وتعريف المستثمرين السعوديين بالفرص الاستثمارية المتاحة في جمهورية كاريليا وتشجيع الشراكات بين قطاعي الأعمال في الدولتين.// انتهى //19:39ت م0196