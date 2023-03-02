رياضي / الفيحاء يتغلب على أبها في دوري روشن السعودي
الخميس 1444/8/10 هـ الموافق 2023/03/02 م واس
الرياض 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واس
تغلب فريق الفيحاء على ضيفه أبها 2-0، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة، وذلك في منافسات الجولة الـ 19 من دوري روشن السعودي.
سجل للفيحاء اللاعب باولينيو عند الدقيقة 2+45، وعند الدقيقة 7+90 أضاف اللاعب سلطان مندش الهدف الثاني.
وبهذا الفوز رفع الفيحاء رصيده لـ 23 نقطة في المركز الثامن، فيما توقف رصيد أبها عند 22 نقطة في المركز العاشر.
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19:39ت م
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