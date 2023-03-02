الرياض 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واستغلب فريق الفيحاء على ضيفه أبها 2-0، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة، وذلك في منافسات الجولة الـ 19 من دوري روشن السعودي.سجل للفيحاء اللاعب باولينيو عند الدقيقة 2+45، وعند الدقيقة 7+90 أضاف اللاعب سلطان مندش الهدف الثاني.وبهذا الفوز رفع الفيحاء رصيده لـ 23 نقطة في المركز الثامن، فيما توقف رصيد أبها عند 22 نقطة في المركز العاشر.// انتهى //19:39ت م0197