الرياض 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واستنظم وزارة العدل، ضمن فعاليات المؤتمر العدلي الدولي، الذي يعقد في الرياض خلال 5-6 مارس الجاري، جلسات حوارية، يناقش خلالها وزراء عدل دول عدة ونخبة من الخبراء والقانونيين والمتخصصين الدوليين، محاور عدلية متنوعة تحت شعار "نيسر الوصول للعدالة بتقنيات رقمية".وتستضيف الجلسة الأولى التي تعقد في اليوم الأول للمؤتمر تحت عنوان "مستقبل القضاء في ظل التحول الرقمي" معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ووزير الداخلية ووزير القانون في سنغافورة شانموغام، ووزيرة العدل في تونس ليلى جفال، ونائب رئيس الوكالة الأوروبية للتعاون القضائي بشتيان شكرلك.ويشهد المؤتمر خلال الجلسات مشاركة "التجارب الدولية في التحول الرقمي للقطاع العدلي"، بالإضافة إلى مناقشة "البعد القانوني للذكاء الاصطناعي".ويحضر "توظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين العدالة" ضمن أجندة المؤتمر العدلي الدولي، إلى جانب مناقشة أهمية تحليل البيانات لتحسين العدالة، وأساليب التنبؤ بالحكم القضائي، ومستقبل تحليل البيانات في القطاع العدلي.ويناقش المؤتمر "مستقبل حلول النزاعات البديلة في ظل التحول الرقمي"، ومستقبل أعمال الوساطة في ظل التحول الرقمي، وفضاءات التطور الرقمي في الحلول البديلة للنزاعات، ومستقبل التقنيات الرقمية في الحلول البديلة للنزاعات.// انتهى //19:43ت م0199