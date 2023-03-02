الرباط 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واسوقعت المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، بالرباط اليوم، على خمسة برامج للتعاون بقيمة 500 مليون يورو لدعم أوراش الإصلاح المرتبطة بدعم الحماية الاجتماعية، والتحول الأخضر، وإصلاح الإدارة العمومية، وتدبير الهجرة، وتعزيز الإدماج المالي.وقع الاتفاقيات عن الجانب المغربي الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع، والمفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع أوليفر فاريلي الذي يزور الرباط.وتنص هذه الاتفاقيات على إجراءات محددة لضمان الحصول العادل على التغطية الصحية الشاملة، والتعويضات العائلية، والتأمين ضد البطالة، والمعاشات، وضمان حقوق الأشخاص في وضعية هشة بمن فيهم المهاجرين، من خلال توفير الحماية والرعاية لهم.// انتهى //19:56ت م0201