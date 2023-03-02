الخرطوم 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واسنظمت وزارة الزراعة السودانية بالخرطوم اليوم ورشة علمية حول "محصول الدخن الفرص والتحديات" بحضور عدد من المسؤولين والسفراء والخبراء وممثلي القطاع الخاص.وقال عضو مجلس السيادة السوداني الطاهر أبوبكر حجر خلال مخاطبته الورشة العلمية، إن السودان يتمتع بموارد طبيعية ضخمة في مختلف المجالات، تمكنه من الريادة إقليمياً ودولياً في مجال الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن العالم يتطلع لسد السودان لحاجته من الغذاء، بالنظر للإمكانيات المقدرة التي يذخر بها.وأضاف أن اختيار الأمم المتحدة لمحصول الدخن ليكون محصولاً لعام 2023م، ينبغي أن يكون دافعاً للقائمين على أمر الزراعة في البلاد لمضاعفة جهدهم لزيادة الإنتاج من هذا المحصول”.ودعا إلى ضرورة مضاعفة الجهود لزيادة إنتاجية الفدان من الدخن، بوصف أن السودان من الدول الرئيسية المنتجة له، ومن بينها الهند والصين، عبر استخدام التقنيات والآليات الحديثة.من جانبه قال وزير الزراعة السوداني أبوبكر عمر، إن الوزارة وضعت خطة إستراتيجية لزيادة إنتاج البلاد من الدخن، مشيداً باختيار الأمم المتحدة لمحصول الدخن ليكون محصولاً لعام 2023م.وقال إن السودان بما يمتلك من إمكانيات يمكن أن يكون في مقدمة الدول المصدرة للدخن.// انتهى //19:59ت م0202