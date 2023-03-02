الخرطوم 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واسأستقبل الأمين العام للجنة الأولمبية السودانية بروفيسور محمود السر بمقر اللجنة اليوم، رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج أركادي دفوركوفيتش والوفد المرافق له الذي يزور الخرطوم حالياً.ورحب الأمين العام للجنة الأولمبية السودانية برئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، معرباً عن شكره وامتنانه لحرص وسعي الاتحاد الدولي للاهتمام بتطوير اللعبة وذلك من خلال زيارته للسودان .واكد أن أبواب اللجنة الأولمبية مفتوحة لجميع الأنشطة التابعة للاتحاد السوداني للشطرنج، مبيناً أنهم في اللجنة الأولمبية على اتم الاستعداد للتعاون والتنسيق مع الاتحاد السوداني للإسهام في نشر اللعبة عبر المدارس والجامعات والأندية الرياضية .من جانبه أعرب رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج عن سعادته لزيارة السودان، واستعرض دفوركوفيتش الخطط الإستراتيجية التي يتبناها الاتحاد الدولي وذلك من أجل النهوض وتطوير رياضة الشطرنج إضافة إلى الخطط المستقبلية التي تكفل دفع عجلة التطور، مشيراً إلى أن الاتحاد الدولي وعبر لجنة التطوير سوف تسهم في تسخير إمكانياته الداعمة خلف مشاريع وبرامج الاتحاد السوداني الطموحه، مشيداً بالنجاح الكبير الذي حققته بطولة العرب المقامة حالياً بالسودان.وثمن رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج الدور الكبير والمنتظر الذي يمكن أن تلعبه اللجنة الأولمبية السودانية عبر الإسهام في تطوير اللعبة و تسهيل التحديات والمعوقات التي تواجه نشر اللعبة.// انتهى //20:04ت م0203