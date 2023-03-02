الرباط 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واسأغلقت البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، مسجلًا مؤشرها الرئيسي (مازي) تراجعًا بنسبة 0.69%، عند 10.767,75 نقطة.وانخفض مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.87%, ليستقر عند 862,52 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، انخفاضًا بنسبة 0.78%, بمجموع 816,03 نقطة.وفيما يخص المؤشرات الدولية، أغلق مؤشر " إف إس تي إي - موروكو" على خسارة بنسبة 0.81%, ليصل عند مستوى 9.838,64 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 18 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 563 مليار درهم.// انتهى //20:05ت م0204