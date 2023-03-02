بروكسل 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واسوافقت اللجنة السياسية والأمنية للمجلس الأوروبي في بروكسل على تقديم دعم إضافي للجيش الوطني الصومالي وللعنصر العسكري في بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال.وأفاد بيان أوروبي أن الدعم يهدف إلى الإسهام في تسليم المسؤوليات الأمنية من نظام إدارة الأمن الداخلي إلى نظام على الصعيد الوطني.كما سيضيف الاتحاد الأوروبي 85 مليون يورو إلى الموارد التي تم تقديمها بالفعل لعام 2023 و 25 مليون يورو لبعثة الاتحاد الأفريقي.وسيركز الدعم أيضاً بالنسبة لعناصر القوات الصومالية على توفير المعدات غير الفتاكة وعلى أعمال البنية التحتية، بالتنسيق الوثيق مع بعثة التدريب الأوروبية في الصومال.// انتهى //20:07ت م0205