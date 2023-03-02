نيودلهي 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واسشارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في افتتاح النسخة الثامنة لمنتدى حوار رايسينا، في عاصمة جمهورية الهند نيودلهي.وافتتح المنتدى بكلمة من دولة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، وكلمة لدولة رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي.ويهدف المنتدى إلى مناقشة العديد من المستجدات الدولية وفرص التعاون بين المجتمع الدولي لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى بحث فرص تعزيز العمل المتعدد الأطراف في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم.// انتهى //20:28ت م0206