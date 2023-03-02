مكة المكرمة 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واسنَظَّمَ برنامج "سكني" ورشَ عملٍ في مقر وزارة الحج والعمرة بمكة المكرمة خلال المدة من 27 فبراير حتى 1 مارس 2023م؛وذلك للتعريف بالحلول والخدمات الإسكانية التي يقدمها البرنامج للأسر السعودية،بهدف تحسين القدرة لتحمل تكاليف السكن وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030-.وتأتي الورش امتداداً للدور الذي يؤديه البرنامج - ممثَّلاً بإدارة الإسكان المؤسسي- لتذليل العقبات وتوفير التسهيلات والخدمات لمنسوبي القطاعات الحكومية المتنوعة بما يمكِّنهم من تملّك المسكن الأول ضمن خيارات وحلول عدة، فيما تمثِّل الشراكة مع وزارة الحج والعمرة لخدمة منسوبيها واحدة من الشراكات المتعددة للبرنامج.واستعرضت الورش سُبل الحصول على أفضل التوصيات التمويلية والحلول العقارية لمنسوبي وزارة الحج والعمرة، والتعريف بالتمويل العقاري وباقات الدعم المستحدثة في موقع وتطبيق "سكني"، إذ قَدَّمَت ورشُ العملِ الإجاباتِ على تساؤلات منسوبي "الحج والعمرة" الراغبين بتملك مسكنهم الأول، والتعريف بجميع خيارات وحلول "سكني" التي تتنوَّع بين "الوحدات الجاهزة من السوق"، و"وحدات المشاريع تحت الإنشاء"، وخيار "البناء الذاتي"، و"الأراضي السكنية"، والمشاريع السكنية ضمن أراضي القطاع الخاص، علاوة على باقات الدعم السكني المتنوعة، وآلية الحصول على التمويل.يذكر أن برنامج سكني ينظِّم هذه الورش بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص؛بهدف الوصول لجميع الشرائح المستهدفة في مختلف القطاعات، وذلك في إطار حرص البرنامج على القيام بدوره ضمن جهود برنامج الإسكان في رفع نسبة تملُّك الأسر السعودية.// انتهى //20:44ت م0207