القاهرة 10 شعبان 1444 هـ الموافق 2 مارس 2023 م واسشاركت جامعة الدول العربية في أعمال قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز المنعقدة في العاصمة الأذرية باكو.وأكدت في بيان لها اليوم ­أن -مشاركتها التي تمثلت في أمينها المساعد خالد منزلاوي- تأتي للتباحث في القضايا العالمية التي تهم دول الحركة، وكمؤشر على الأهمية التي تبديها جامعة الدول العربية للعمل المتعدد الأطراف والتضامن الدولي.//انتهى//21:22ت م0212