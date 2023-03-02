سياسي / الجامعة العربية تشارك في قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز بأذربيجان
الخميس 1444/8/10 هـ الموافق 2023/03/02 م واس
القاهرة 10 شعبان 1444 هـ الموافق 2 مارس 2023 م واس
شاركت جامعة الدول العربية في أعمال قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز المنعقدة في العاصمة الأذرية باكو.
وأكدت في بيان لها اليوم أن -مشاركتها التي تمثلت في أمينها المساعد خالد منزلاوي- تأتي للتباحث في القضايا العالمية التي تهم دول الحركة، وكمؤشر على الأهمية التي تبديها جامعة الدول العربية للعمل المتعدد الأطراف والتضامن الدولي.
//انتهى//
21:22ت م
0212