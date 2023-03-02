الرياض 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واسوقَّعت وزارة التعليم - اليوم- اتفاقية تدريب مع الكلية الملكية للأطباء في إيرلندا "RCPI"؛ لتوفير 50 مقعداً سنوياً للأطباء السعوديين في مرحلتي الزمالة (شهادة الاختصاص)، والتخصص الدقيق, وذلك بحضور معالي نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري.وُقِّعَت الاتفاقية التي أُبرمت بين الجانبين بتمثيل كُلٍّ من وكيل وزارة التعليم للابتعاث الدكتورة أمل بنت عبدالحميد شقير، ورئيسة الكلية الملكية للأطباء بإيرلندا الدكتورة ماريا هورقن.وتُعدُّ الكلية الملكية للأطباء في إيرلندا من أكبر الكليات الطبية،إذْ ينتمي لها أكثر من 13 ألف عضو مسجل، وتعترف بها المؤسسات الصحية في جميع أنحاء العالم، كما تقدم امتحانات العضوية في الطب العام وطب الأطفال والتوليد وأمراض النساء وطب الصحة العامة والطب المهني.// انتهى //21:22ت م0213