الرياض 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واسافتتحَ معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي -اليوم- موسمَ ملح القصب،الذي يعـدُّ الأول من نوعه في المملكة بالمجال الصناعي، ويستمر عشرة أيام، حتى الـ 11 مارس الحالي، بتنظيم بلدية القصب التابعة لأمانة منطقة الرياض، بمشاركة من جمعية التنمية الأهلية بالقصب،بحضور معالي نائب وزير البيئة والزراعة والمياه المهندس منصور المشيطي، ومعالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، ومعالي رئيس جامعة شقراء الدكتور علي السيف.وسيتضمَّن الموسم - الذي يقام للمرة الأولى في المنطقة- عددَا من الفعاليات التوعوية والتثقيفية والترفيهية، يأتي أهمها جناح ملح القصب وهو الجناح الرئيس في الموسم، الذي يحكي تاريخ المنطقة وعلاقتها مع الملح والتجارة فيه لمدة تجاوزت ثلاثة قرون، كما سيكون هناك مملحة نموذجية لشرح استخراج الملح وتفاصيله، إضافة إلى متاجر أهالي القصب لعرض منتجاتهم المرتبطة بالملح، إلى جانب العديد من الفعاليات الترفيهية؛كالطيران اللاسلكي والرماية من على ظهر الخيل والتقاط الأوتاد والسيارات الكلاسيكية، ومنطقة الفن السريال.يذكر أن منطقة القصب التي تقع شمال غرب العاصمة الرياض، تعـدُّ أشهر منطقة في المملكة في إنتاج الملح، وتصّدر لكل مناطق المملكة وخارجها؛لجودته العالية والقيمة الغذائية لإنتاجه، إذ تعـدُّ مهنة استخراج الملح المهنة الأولى لأهالي المنطقة متفوقة على الزراعة والرعي منذ مئات السنين.// انتهى //22:37ت م0224