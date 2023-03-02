جدة 10 شعبان 1444 هـ الموافق 2 مارس 2023 م واسانطلقت اليوم الخميس، تصفيات الدور التمهيدي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، بمباراتين جمعت الأولى بين أرتا سولار الجيبوتي وفولكان من جزر القمر، والثانية بين فحمان العماني وهورسيد الصومالي، على الملعب الرديف الرئيسي في مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة.وفي المباراة الأولى حقق أرتا سولار فوزاً بهدفين دون رد على حساب فولكان، سجلهما اللاعبان سالمون كالو وصامويل أكينوا، ليضمن الفريق تأهله إلى المباراة النهائية من الدور التمهيدي.وفي المباراة الثانية، حسم فحمان التأهل لملاقاة أرتا سولار، بعد فوزه على هورسيد بثلاثية دون مقابل، سجل اللاعب سليمان أحمد (هدفين) ومحمد مهدي هدفا.وبتلك النتيجة يلتقي أرتا سولار مع فحمان مساء يوم الأحد المقبل، والفائز منهما يتأهل إلى الدور الأول من البطولة، بينما ستقام مراسم القرعة يوم الاثنين في مدينة الرياض، خلال حفل يقيمه الاتحاد العربي لكرة القدم بحضور ممثلي الاتحادات والأندية العربية المشاركة.//انتهى//22:38ت م0225