جدة 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واسشهدت غرفة جدة اليوم، إعلان نتائج انتخابات مجلس الإدارة للدورة 23 التي تستمر أربعَ سنوات، وذلك بمقرها الرئيسي، في الوقت الذي شهدت فيه الانتخابات منافسة كبيرة من 39 مرشحاً.وحل في المركز الأول في قائمة الفائزين بانتخابات الغرفة للدورة الجديدة؛ سعد بن مسحل العتيبي بعدد "9197" صوتاً، والثاني فهد بن عبدالعزيز القثامي بعدد "8123" صوتاً، والثالث ماجد بن مهل البقمي بعدد "4909" أصوات، والرابع ماجد بن سالم الحربي "4730" صوتاً، والخامس ماجد بن محمد الحربي بعدد "1970" صوتاً، والسادس عماد بن محمد العبود بعدد "1848" صوتاً، والسابع عبدالله بن ردة الحارثي بـ "1735" صوتاً.وسجلت الانتخابات حضورًا مميزًا للناخبين، وظهور نتائج الانتخابات بصورة إلكترونية وسريعة أمام الحضور في موقع عقد الانتخابات بموقع الغرفة الرئيسي، بإشراف لجنة انتخابات غرفة جدة التابعة لوزارة التجارة.وقدَّمت الغرفة في دورتها السابقة منظومة من المبادرات والبرامج والفعاليات التي حققت الكثير من المنجزات في قيادة العمل المؤسسي للقطاع الخاص ملامسة في ذلك رؤية المملكة 2030؛ علاوة على تبنِّي إسهاماتها في تنفيذ برامج التنمية الشاملة حاضرًا ومستقبلًا، وتحقيق النقلة النوعية في خدماتها لقطاع الأعمال، بما يلبِّي احتياجاته الآنية ويستجيب لتطلعاته المستقبليّة؛ من واقع إسهاماتها في تهيئة مناخ الاستثمار واستشراف الفرص الواعدة في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية والصناعية.// انتهى //22:41ت م0228