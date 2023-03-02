الرياض 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واسنظم نادي سباقات الخيل اليوم، حفله الـ 99 ضمن موسم سباقات الرياض 2023 على ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية، حيث تضمن الحفل 11 شوطاً متنوع الدرجات والتصنيفات لمختلف الأعمار والفئات.وجاءت نتائج الجياد والأفراس الحاصلة على المراكز الأولى في الأشواط 11 ، على النحو التالي: الشوط الأول على مسافة 1600م، فازت به الفرس مباحثة لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والشوط الثاني على مسافة 1200م، فازت به الفرس مفخرة وطن، للمالك عبدالله الخشان، والشوط الثالث على مسافة 1400م، فاز به الجواد صنست أند فين، للمالك مشعل المطيري، والشوط الرابع على مسافة 1400م، فاز به الجواد قو فاست تراو لاند، للمالك متعب بن شريم، والشوط الخامس على مسافة 1200م، فاز به الجواد هديرس للمالك ماجد البقمي.وفي الشوط السادس على مسافة 1600م، فازت الفرس ريف جودة، للمالك عبدالله الرشيد، فيما فازت في الشوط السابع على مسافة 1600م، الفرس تصاريح لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والشوط الثامن على مسافة 1600م، فازت به الفرس فوز العطا، للمالك سعود الحماد، والشوط التاسع على مسافة 1600م، فاز به الجواد من الشاكرين لأبناء فيحان المنديل، والشوط العاشر على مسافة 1800م، فازت به الفرس كرافت إن سلك لإسطبل الكوت، والشوط الحادي عشر على مسافة 1800م، فاز به الجواد جا صال، لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز.// انتهى //22:46ت م0229