جنيف 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واسأكد الأمين المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المستشار سلطان بن ناصر السويدي، أهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مشيراً إلى الفخر والاعتزاز بالمسار الإقليمي الذي قادته دول المجلس في مجال حقوق الإنسان وما حققته من خطوات حثيثة، جاء على رأسها إقرار إعلان حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون الذي صدر عام 2014م، الذي يُعدُّ علامة فارقة وتتويجاً لهذه المسيرة الحافلة بالإنجازات.جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال رئاسته وفدَ الأمانة العامة في اجتماع الجزء رفيع المستوى من أعمال الدورة الـ 52 لمجلس حقوق الإنسان اليوم، في مقر الأمم المتحدة بجنيف.ونوَّه السويدي بأن دول مجلس التعاون ماضية في جهودها الرامية إلى تكريس احترام حقوق الإنسان وحرياته في إطار من الشراكة الفعالة بين جميع أصحاب المصلحة في المجتمع، والتعاون البنّاء مع مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان على أسس من الشفافية والانفتاح والموضوعية؛ لتعزيز المنجزات والمكتسبات الحقوقية وجهودها الرامية لتحقيق التنمية المستدامة، ومساندة جهود الأمم المتحدة ووكالاتها في حفظ السلم والأمن الدوليين، ومحاربة التطرف والإرهاب، وتعزيز واحترام حقوق الإنسان، والقانون الدولي.// انتهى //22:49ت م0231