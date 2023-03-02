الرياض 10 شعبان 1444 هـ الموافق 2 مارس 2023 م واسيستهل المنتخب السعودي غداً مشواره ضمن منافسات المجموعة "الرابعة" من بطولة كأس آسيا تحت 20 عاماً 2023 في أوزبكستان.ويلاقي "الأخضر" منتخب قيرغيزستان في تمام الخامسة مساءً بتوقيت أوزبكستان (الثالثة مساءً بتوقيت المملكة)، على ملعب نادي بونيودكور في العاصمة طشقند.على الصعيد الميداني، أجرى لاعبو المنتخب الوطني مساء اليوم، حصتهم التدريبية على الملعب الرديف لملعب نادي بونيودكور، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مراناً تكتيكيّاً، أعقبه تمرين خصص لتسديد الكرات الثابتة.من ناحية أخرى، قرَّر الجهاز الفني استدعاء اللاعب عباس الحسن للالتحاق بقائمة المنتخب في كأس آسيا، بديلاً عن اللاعب محمد المري الذي أوضحت الفحوصات الطبية تعرُّضَه لإصابة في الكاحل الأيمن خلال الحصة التدريبية للمنتخب الوطني أمس.بدوره، أوضح المدير الفني للمنتخب الوطني صالح المحمدي -خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء اليوم، ويسبق مباريات دور المجموعات من البطولة- أن هدف "الأخضر" أولاً هو حجز إحدى البطاقات المؤهلة لكأس العالم تحت 20 عاماً 2023 في إندونيسيا، مبيناً أن الهدف الذي يليه هو الحفاظ على اللقب، منوهاً بالدعم الكبير الذي حظي به المنتخب الوطني تحت 20 عاماً من قبل الاتحاد السعودي، والمتابعة المستمرة، معربًا عن أمله في أن تتوج هذه الجهود بتحقيق الأهداف الفنية المرجوة من خلال البطولة، ومطالباً الجماهير السعودية بدعم ومتابعة "الأخضر" في مهمته القارية.يذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم -ممثلًا باللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا تحت 20 عاماً 2023 - قد عقد اليوم اجتماعاً تنسيقيّاً لمنتخبات المجموعة "الرابعة"، نوقش خلاله عدد من التنظيمات اللوجستية والأمنية والتسويقية والإعلامية والطبية.//انتهى//22:53ت م0233