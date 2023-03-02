جنيف 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واسالتقى الأمين المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المستشار سلطان بن ناصر السويدي - اليوم- المراقب الدائم لمنظمة التعاون الإسلامي لدى الأمم المتحدة السفيرة نسيمة باغلي، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 52 لمجلس حقوق الإنسان في مقر الأمم المتحدة بجنيف.وتبادل الجانبان خلال اللقاء وجهات النظر وسبل التنسيق والتعاون المشترك بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول مجلس التعاون ومنظمة التعاون الإسلامي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال حقوق الإنسان.حضر اللقاء المندوب الدائم لبعثة مجلس التعاون لدى جنيف السفير عادل بن عيسى المهري.// انتهى //22:57ت م0234