الباحة 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واسرأس معالي رئيس جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين اليوم، اجتماع مجلس الجامعة في جلسته السادسة للعام الجامعي الحالي.وناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الأكاديميّة والإداريّة ، اتخذ بشأنها عدداً من القرارات، إلى جانب مناقشة أعداد الطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم في مرحلة البكالوريوس والدبلومات المتوسطة لجميع التخصصات في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، بالإضافة إلى مناقشة البعثات والابتعاث وتمديد ابتعاث عدد من مبتعثي الجامعة للدراسات العليا، وتعيين عدد من العائدين من البعثة بدرجات علمية على رتبة محاضر وأستاذ مساعد.// انتهى //23:23ت م0237