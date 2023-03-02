القاهرة 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واسفاز منتخب السنغال للشباب على نظيره البنيني بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم على أستاد القاهرة الدولي، ضمن لقاءات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت (٢٠ عامًا)، والمقامة حاليًا في مصر.وبهذه النتيجة تأهل المنتخب السنغالي إلى نصف نهائي البطولة، كما تأهل إلى نهائيات كأس العالم للشباب المقرر إقامتها في إندونيسيا الصيف المقبل.وفي مباراة أخرى، فاز المنتخب النيجيري على نظيره الأوغندي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على أستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.وبهذا الفوز تأهل المنتخب النيجيري إلى نصف نهائي البطولة، كما تأهل إلى نهائيات كأس العالم للشباب.مما يذكر أن المنتخبات الأربعة التي تبلغ نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية تتأهل مباشرة إلى مونديال الشباب.//انتهى//23:37ت م0239