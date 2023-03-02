الرياض 10 شعبان 1444 هـ الموافق 02 مارس 2023 م واسأصدر الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبد العزيز بن محمد السويلم؛ قرارًا بتعيين فواز بن عيسى المبلّع؛ نائباً للرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية بالهيئة.ويعد المبلّع أحد الكفاءات الوطنية في الشؤون القانونية والتنظيمية، حيث شغل مناصب عدة أبرزها العمل كنائب لمندوب المملكة لدى منظمة التجارة العالمية بجنيف ومستشار قانوني في الوفد، ورئيس لجنة تراخيص الاستيراد في منظمة التجارة العالمية، ومدير للاتفاقيات بالهيئة العامة للتجارة الخارجية، وقد حصل "المبلّع " على درجة البكالوريوس من كلية الشريعة وأصول الدين من جامعة القصيم، ودرجة الماجستير في القانون التجاري من جامعة لاتروب في أستراليا.// انتهى //23:51ت م0240