الرياض 10 شعبان 1444 هـ الموافق 2 مارس 2023 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس فو فان ثونج، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية فيتنام الاشتراكية.وأعرب سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديق المزيد من التقدم والرقي.//انتهى//23:57ت م0242