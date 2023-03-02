القدس المحتلة 10 شعبان 1444 هـ الموافق 2 مارس 2023 م واساستشهد طفل فلسطيني مساء اليوم، برصاص قوات الاحتلال في بلدة عزون بمدينة قلقيلية بالضفة الغربية.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: أن الطفل نضال سليم 15 عاماً استشهد برصاص قوات الاحتلال، التي اقتحمت بلدة عزون في قلقيلية وسط إطلاق نار كثيف صوب الفلسطينيين، كما أصيب ثلاثة فلسطينيين بجروح وصفت بعضها بالخطيرة خلال عملية الاقتحام للبلدة، وبذلك يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري إلى 67 شهيداَ.//انتهى//23:57ت م0243