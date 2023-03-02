عمّان 11 شعبان 1444 هـ الموافق 3 مارس 2023 م واسدانت الحكومة الأردنية اليوم التصريحات التحريضية التي أطلقها أحد الصهاينة، والداعية إلى تدمير قرية حوارة الفلسطينية.وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سنان المجالي، بأن الدعوات المؤججة للعنف تنذر بعواقب خطيرةٍ، وتمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، معيداً التأكيد على الموقف الأردني بضرورة وقف الحملات التي تستهدف الشعب الفلسطيني.//انتهى//00:06ت م0001