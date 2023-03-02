جدة 11 شعبان 1444 هـ الموافق 3 مارس 2023 م واسمنحت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" ممثلة في مبادرة "تقدم" إحدى أطول برامج تسريع الأعمال في الشرق الأوسط، تمويلًا بقيمة مليون دولار أمريكي إلى 10 شركات ناشئة في معرض التسريع السنوي الذي أقيم أمس في الجامعة.وتمثل هذه المبادرة مثالاً للمبادرات الرئيسة التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030، حيث أسهم دعم المملكة لريادة الأعمال والتقنية المبتكرة بتسريع نمو منظومة الشركات الناشئة في المملكة بوتيرة سريعة مع نمو في استثماراتها بنسبة 72% في عام 2022 فقط.وتلتزم "كاوست" وبدعم الشركات الناشئة التي ستجني فوائد عظيمة للمملكة، بالإسهام في إيجاد فرص عمل جديدة وتطوير المنتجات والخدمات المبتكرة.كما لعبت جامعة "كاوست" على مدى العقد الماضي دورًا نشطًا في دفع ريادة الأعمال الوطنية، حيث تخرج من برامجها - مثل مسرعة "تقدّم"؛ ما يربو إلى 346 شركة ناشئة تركز على معالجة القضايا العالمية مثل استدامة الغذاء والمياه والطاقة والبيئة، كما أسهمت الجامعة في جمع أكثر من 300 مليون دولار من التمويل الاستثماري لدعم هذه الشركات.يذكر أن باب تقديم الطلبات للدفعة القادمة من مسرعة "تقّدم" مفتوح الآن، حيث يوفر البرنامج الذي مدته 6 أشهر فرصًا للإرشاد وورش العمل والتمويل غير المخفف حتى 140 ألف دولار لكل شركة ناشئة، فضلًا عن إتاحة الوصول إلى شبكة دولية كبيرة تضم نخبة من الشركات الناشئة والمستثمرين والشركاء، ويمكن للمؤسسين التقديم ابتداءً من اليوم على صفحة تقّدم : taqadam.kaust.edu.sa .// انتهى //00:35ت م0003