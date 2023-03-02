جدة 11 شعبان 1444 هـ الموافق 03 مارس 2023 م واسأطلقت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة بكلية الطب والمستشفى الجامعي (قسم طب الأسرة)، مساء أمس، بالتعاون مع مركز تعزيز الصحة العامة، مبادرتها التوعوية (أنت الحياة)، وذلك بمقر الجامعة.وتتناول مبادرة (أنت الحياة) أكثر من 14 موضوعاً يُعنى بصحة المرأة، بمشاركة أكثر من 211 طالبة طب ضمن المقرر المسؤول (مقرر المهنية).كما تضمنت المبادرة، إقامة عددا من الأركان التثقيفية والتوعوية، إلى جانب تقديم استشارات متخصصة بصحة المرأة، والكشف الوقائي المبكر للسيدات الزائرات، والعمل على نشر ثقافة تعزيز الصحة والوقاية المبكرة، بما يسهم في رفع جودة الحياة للمرأة.وتأتي المبادرة بجامعة الملك عبدالعزيز ضمن مبادرة وزارة التعليم "مأسسة المسؤولية المجتمعية في الجامعات السعودية" الهادفة إلى وضع إطار تنظيمي يربط أداء المسؤولية المجتمعية بالأداء المؤسسي، لتنظيم جهود الجامعة في مجال خدمة المجتمع والتنمية المستدامة، إضافة إلى ترسيخ مفهوم موحّد لخدمة المجتمع وبناء نظام إلكتروني يرصد برامج وأنشطة ومشاريع المسؤولية المجتمعية المنفّذة، بما ينسجم مع أبعاد التنمية المستدامة، ويسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030م.// انتهى //00:47ت م0006