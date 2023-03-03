رام الله 11 شعبان 1444 هـ الموافق 03 مارس 2023 م واسأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إقدام محكمة إسرائيلية على إطلاق سراح المستوطنين الإرهابيين الذين اعتقلتهم بشبهة الاعتداءات في بلدة حوارة جنوب نابلس، بزعم عدم وجود أدلة.وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن "قرار المحكمة الإسرائيلية، دليل آخر على أن منظومة القضاء والمحاكم في دولة الاحتلال هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه، وإثبات جديد على تورطها والحكومة الإسرائيلية في التغطية على هذه الجريمة البشعة ومرتكبيها، وتوفير الحماية القانونية لهم، الأمر الذي يشجّع عناصر الإرهاب على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين".// انتهى //03:57ت م0010