إسلام آباد 11 شعبان 1444 هـ الموافق 03 مارس 2023 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم إعلان البنك المركزي الباكستاني رفع سعر الفائدة المصرفية إلى 20 % للسيطرة على التضخم، وتراجع سعر الروبية بمستويات قياسية مقابل الدولار.واهتمت بتصريحات وزير المالية الباكستاني إسحاق دار الذي قال إن بلاده تتوقع التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بحلول الأسبوع المقبل.وتطرقت إلى مطالبة الصين من الدول المتقدمة والجهات المالية الدولية بلعب دور بناء لتنمية باكستان الاقتصادية.وتناولت تأكيد وزارة الخارجية في إسلام آباد مقتل 7 مواطنين باكستانيين في حادث غرق قارب مهاجرين قبالة السواحل الليبية.وأخبرت عن تقديم باكستان التعازي لليونان في ضحايا حادث تصادم قطارين، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.ونشرت صحف إسلام آباد أنباء مقتل ستة إرهابيين بينهم قادة بارزين من حركة مسلحة وإصابة آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة بإقليم خوست في أفغانستان.وعرجت الصحف الباكستانية على متفرقات منها بدء السلطات التركية مرحلة إعادة إعمار المناطق المتضررة بالزلزال، وتطلع مصر لتعزيز التعاون مع هولندا في مشاريع إدارة المياه.// انتهى //07:10ت م0014