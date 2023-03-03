عام / الأرصاد : أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة جازان
الجمعة 1444/8/11 هـ الموافق 2023/03/03 م واس
جيزان 11 شعبان 1444 هـ الموافق 03 مارس 2023 م واس
نبّة المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على محافظات أبوعريش ، وأحد المسارحة ، والدرب ، والطوال ، وبيش ، وصامطة ، وصبيا ، وضمد ، والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة.
وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - تعالى حتى الساعة الـ 9 مساءً.
// انتهى //
07:58ت م
0015