القاهرة 11 شعبان 1444 هـ الموافق 03 مارس 2023 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم افتتاح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عددًا من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة المنيا، وإعلانه عن حزمة من الإجراءات للتخفيف من الضغوطات الاقتصادية التي تواجه الشعب المصري، وتأكيده أن الدولة ماضية في استكمال مسيرة التنمية والبناء رغم الأزمات الدولية التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري.وركزت على المباحثات التي أجراها وزير الخارجية المصري سامح شكري مع عدد من نظرائه الكندية ميلاني جولي، والبرازيلي ماورو فييرا، والأرجنتيني سانتياجو كافيرو، وذلك على هامش اجتماعات وزراء خارجية دول مجموعة العشرين التي عقدت في العاصمة الهندية نيودلهي، وتناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.ورصدت صحف الجمعة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة استشهاد فلسطيني على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عملية دهم في الضفة الغربية.ونشرت إدانة جامعة الدول العربية مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على مشروع قانون يقضي بإنزال حكم الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، مطالبة الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان بالعمل على توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني بشكل عاجل، وتحديدًا أمام سلسلة هذه القوانين الخطيرة، وما يصاحبهما من تنكيل يهدد حياة الأسرى الفلسطينيين.// انتهى //09:04ت م0017