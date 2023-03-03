الرباط 11 شعبان 1444 هـ الموافق 03 مارس 2023 م واسخصصت الصحف المغربية الصادرة اليوم اهتمامها لتوقيع المغرب والاتحاد الاوروبي أمس، على خمس اتفاقيات تعاون بقيمة 530 مليون دولار، لدعم الحماية الاجتماعية، والزراعة وتدبير المياه، والهجرة، وذلك خلال زيارة المفوض الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي للمغرب.وتناقلت دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من بغداد، العراقيين إلى مواصلة العمل على طريق تحقيق الازدهار والحرية، وذلك خلال زيارته الأولى لبغداد.وأبرزت صحف الجمعة دعوة مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم للسكان المتضررين جراء الزلزال في شمال غرب سوريا.وتناولت حادث تصادم قطارين في اليونان ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والمصابين،وتطرقت صحف الرباط إلى إعلان حالة الطوارئ في عدة مقاطعات بولاية كاليفورنيا الأمريكية بسبب العواصف الشتوية القوية التي تضرب المنطقة.// انتهى //09:44ت م0019