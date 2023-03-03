الخرطوم 11 شعبان 1444 هـ الموافق 03 مارس 2023 م واسأولت الصحف السودانية الصادرة اليوم اهتماما باجتماع الآلية الثلاثية الميسرة للحوار السوداني أمس، بممثلين من التحالف المدني من أجل العدالة الانتقالية والموقعين على اتفاق الإطار السياسي بجانب خبراء وطنيين في مجال العدالة كجزء من الاجتماعات التحضيرية حول قضايا العدالة، والعدالة الانتقالية ضمن العملية السياسية.وسلطت الضوء على لقاء وزير الخارجية السوداني علي الصادق علي، أمس، وزير الخارجية بجمهورية أذربيجان جيهون بيراموف، وبحث اللقاء سُبل رفع مستوى التنسيق بين البلدين على المستويين الإقليمي والدولي، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.ونقلت صحف الجمعة عن عضو مجلس السيادة السوداني الطاهر أبوبكر حجر، أن السودان يتمتع بموارد طبيعية ضخمة في مختلف المجالات، تمكنه من الريادة إقليمياً ودولياً في مجال الأمن الغذائي.ونشرت إعلان البنك المركزي السوداني عن بلوغ العجز التجاري في العام 2022 أكثر من 6.7 مليار دولار.وأبرزت لقاء وزير المالية السوداني الدكتور جبريل إبراهيم بمكتبه أمس برئيس بنك التجارة والتنمية أدماسو تاديسي، وبحث اللقاء الفرص المُتاحة في البلاد في كل من قطاعات التمويل البنكي و الائتمان و الزراعة و التي تصب بطبيعة الحال في تحفيز الاستثمار في السودان.وركزت صحف السودان على استقبال الأمين العام للجنة الأولمبية السودانية بروفيسور محمود السر بمقر اللجنة أمس، رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج أركادي دفوركوفيتش ،حيث أعرب البروفيسور خلال الاستقبال عن شكره وامتنانه لحرص وسعي الاتحاد الدولي للاهتمام بتطوير اللعبة وذلك من خلال زيارته للسودان.// انتهى //10:06ت م0024