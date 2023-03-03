القاهرة 11 شعبان 1444 هـ الموافق 03 مارس 2023 م واسأدانت مصر بأشد العبارات التصريحات التحريضية لوزير في الحكومة الإسرائيلية والتي دعا فيها إلى تدمير قرية حوارة الفلسطينية.وأشارت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها اليوم، إلى ما تمثله هذه التصريحات من تحريض خطير وغير مقبول على العنف، يتنافى مع كافة القوانين والأعراف والقيم الأخلاقية، ويفتقر للمسؤولية التي يجب أن يتحلى بها أي مسؤول يشغل منصباً رسمياً.وأكد البيان على الموقف المصري الداعي إلى ضرورة وقف الأعمال الاستفزازية أو التحريضية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، ووضع حد للإجراءات الأحادية، لتحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتهيئة المناخ لاستئناف عملية السلام على أساس مبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، باعتبار ذلك هو ذلك السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.// انتهى //10:49ت م0026