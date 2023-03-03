نيودلهي 11 شعبان 1444 هـ الموافق 03 مارس 2023 م واسالتقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية السيد ماورو فييرا، وذلك على هامش منتدى حوار رايسينا في جمهورية الهند.وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات السعودية ـ البرازيلية وسبل تعزيزها وتطويرها في العديد من مجالات التعاون، بالإضافة إلى مناقشة أهمية تكثيف العمل الثنائي والمتعدد الأطراف بما يخدم المصالح المشتركة.كما تبادل الجانبان وجهات النظر حيال مجمل القضايا الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي في ضوء رؤية السعودية 2030.حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند صالح بن عيد الحصيني، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.// انتهى //11:20ت م0027