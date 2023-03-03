نيودلهي 11 شعبان 1444 هـ الموافق 03 مارس 2023 م واسالتقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية الهند السيد سوبراهمانيام جايشانكر، وذلك على هامش منتدى حوار رايسينا المنعقد في الهند.وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات التاريخية والمتينة بين البلدين والشعبين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات.وبحث الجانبان أوجه تعزيز التنسيق الثنائي في العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتكثيف جهود البلدين الصديقين في إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين.كما تبادلا وجهات النظر حيال الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين ومنتدى حوار رايسينا.حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند صالح بن عيد الحصيني، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.// انتهى //11:21ت م0029