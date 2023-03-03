تونس 11 شعبان 1444 هـ الموافق 03 مارس 2023 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم لقاء الرئيس التونسي قيس سعيد، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، وأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب المشاركين في أعمال الدورة الأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب، حيث نوه الرئيس التونسي بالدور المهم لمجلس وزراء الداخلية العرب في تنسيق التعاون الأمني بين الدول العربية.وأخبرت عن فحوى الاتصالً الهاتفي، الذي أجراه وزير الخارجية التونسي نبيل عمار مع نظيرته الإيفوارية، كانديا كاميسيكو كامارا، وبحث خلال الاتصال علاقات التعاون بين البلدين، وسبل تطويرها في المجالات كافة.وتطرقت الصحف التونسية إلى دعوة منظمة الصحة العالمية، إلى المزيد من المساعدة في مكافحة وباء الكوليرا في بعض البلدان الإفريقية، مشيرة إلى أن للوباء قدرة على الانتشار السريع مع استمرار هطول الأمطار في بعض المناطق بإفريقيا، وحث على المزيد من المساعدة لمكافحته.// انتهى //12:13ت م0031