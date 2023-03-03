الرياض 11 شعبان 1444 هـ الموافق 03 مارس 2023 م واستبدأ غداً في الرياض فعاليات المؤتمر الطبي الفقهي لمستجدات تقنية مساعدة الإنجاب والفحص الوراثي قبل إرجاع الأجنة وأخلاقياتها، الذي تنظمه الجمعية العلمية السعودية للدراسات الطبية الفقهية،بمشاركة أعضاء من هيئة كبار العلماء والمجامع الفقهية.ويناقش المؤتمر على مدى ثلاثة أيام، 34 ورقة يقدمها عدد من المتخصصين في علاج العقم وتقنية مساعدة الإنجاب وعلم الوراثة والجينات وطب التخدير والعناية الحرجة والأعصاب ومختصي الأخلاقيات الطبية الحيوية، كذلك في مجال القانون .وتدور محاول المؤتمر حول الأحكام الشرعية في مستجدات تقنية مساعدة الإنجاب والفحص الوراثي في ضوء التطور الطبي والتقني وأثر الحالة الاجتماعية على الحكم، إضافة إلى عملية زرع النخاع الشوكي أو الانتفاع من الخلايا الجذعية الجنينة في علاج الأخ المريض، كذلك الوقاية من الأمراض الوراثية والسرطانات ذات الاستعداد الوراثي والأمراض متأخرة الظهور وغيرها من الأمراض.//انتهى//12:17ت م0032