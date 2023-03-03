جدة 11 شعبان 1444 هـ الموافق 03 مارس 2023 م واسيشارك المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في الإحتفاء باليوم العالمي للحياة الفطرية الذي يصادف يوم 3 مارس من كل عام، وذلك تحت شعار "تعزيز الشراكات للمحافظة على الحياة الفطرية"؛ من خلال العديد من الفعاليات المتنوعة والمخصصة للمناسبة.ويأتي اليوم العالمي للحياة الفطرية كفرصة للاحتفاء بثراء التنوع الأحيائي وأهميته في حياة الإنسان، ومدى الحاجة لتكثيف الجهود لحماية الحياة الفطرية والمحافظة عليها والحد من الأنشطة الضارة ذات التأثيرات السلبية اقتصاديا وبيئياً واجتماعياً.ويسعى المركز الوطني من خلال عدد من الفعاليات والأنشطة إلى تكريس مبدأ الشـراكة مـن أجـل المحافظـة علـى الحيـاة الفطريـة مع جميع الجهات ذات العلاقة والرسـائل التوعويـة لتعظيـم الأثر المنشـود.وتحت رعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي ينظم المركز يوم الأحد المقبل ورشة عمل متخصصة بعنوان "تعزيز الشراكات للمحافظة على الحياة الفطرية"، بهدف تعزيز الشراكة بين المركز والجهات والهيئات الحكومية والروابط الخضراء المهتمة بالحياة الفطرية، إضافة إلى عرض أفلام توعوية من إنتاج المركز في اللمطارات الرئيسة في المملكة، وغيرها من الفعاليات الموجهة للطفل والمجتمع.يذكر أن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية يحرص من خلال فعالياته إلى تحقيق شراكة هادفة ومستدامة مع مختلف الجهات المعنية بالبيئة للمحافظة على الحياة الفطرية في المملكة.// انتهى //12:25ت م0033