عمّان 11 شعبان 1444 هـ الموافق 03 مارس 2023 م واسارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 0.74%، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2673.2 نقطة.وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 7.6 مليون دينار أردني مقارنة مع 7.3 مليون دينار أردني الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 3.3%، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 37.9 مليون دينار أردني، مقارنة مع 36.7 مليون دينار للأسبوع السابق.كما بلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم 27.9 مليون سهم، نُفذت من خلال 15875 صفقة.// انتهى //14:01ت م0040