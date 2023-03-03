أبها 11 شعبان 1444 هـ الموافق 03 مارس 2023 م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، رئيس هيئة تطويرها، محافظة تثليث - شرق منطقة عسير - امتدادًا لجولات سموه الميدانية لمحافظات المنطقة ومراكزها.واستهل سموه الجولة بزيارة مركز الحمضة جنوب المحافظة حيث افتتح الملعب الرياضي الذي نُفذ بمبادرة أحد رجال الأعمال واطلع على عددٍ من المبادرات المجتمعية لجهات حكومية وأهلية .كما شهد سموه توقيع مذكرة تفاهم بين إدارة نادي ضمك ولجنة التنمية الاجتماعية بمركز الحمضة لدعم الأنشطة الرياضية والاجتماعية بالمركز.و خلال زيارة سموه للمحافظة التقى مشايخ شمل قبائل منطقة عسير لمناقشة تطوير أعمال لجان إصلاح ذات البين و تجويدها بما يتوافق مع توجهات اللجنة الرئيسية بالإمارة ، كما التقى أهالي المحافظة، واستمع إلى متطلباتهم، فيما ناقش الخدمات المقدمة بحضور مسؤولي الجهات الخدمية.// انتهى //14:16ت م0042