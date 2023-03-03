عام / سمو ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية بلغاريا بذكرى اليوم الوطني لبلاده
الجمعة 1444/8/11 هـ الموافق 2023/03/03 م واس
الرياض 11 شعبان 1444هـ الموافق 3 مارس 2023م واس
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس رومين راديف رئيس جمهورية بلغاريا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بلغاريا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.
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14:25ت م
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