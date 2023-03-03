الرياض 11 شعبان 1444 هـ الموافق 03 مارس 2023 م واسالتقت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، مساعد وزير الخارجية القطري لولوة بنت راشد الخاطر، بحضور المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف الاستاذ عبدالمحسن بن خثيله، وذلك على هامش أعمال اجتماعات الدورة الـ 52 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة حالياً في جنيف.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع المملكة بدولة قطر حكومة وشعباً، كما بحث الجانبان عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات.كما ناقش الجانبان أوجه التعاون الثنائي في مجال حقوق الإنسان وتعزيز التنسيق المشترك والمستمر في هذا المجال بما يحقق مصلحة حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وبحث عدد من المسائل ذات الصلة باجتماعات الدورة الـ 52 لمجلس حقوق الإنسان.// انتهى //15:34ت م0050