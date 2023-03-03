جدة 11 شعبان 1444 هـ الموافق 03 مارس 2023 م واسأكمل "طيران أديل" مجهوداته للاستعداد للإجازة المدرسية لمنتصف العام الدراسي؛ عبر جدولة أكثر من 1500 رحلة على شبكة رحلاته المتنامية؛ والتي تصل إلى 27 محطة داخلية ودولية وموسمية؛ بهدف توفير مزيد من السعة المقعدية على القطاعين الداخلي والدولي؛ من خلال ضخ ما يقارب من 280 آلف مقعد لمواجهة الطلب المتزايد على الرحلات الجوية في هذا الموسم؛ وتقديم تجربة سفر مريحة ومرنة وموثوقة لكافة الشرائح.ويعمل "طيران أديل" ضمن خطته التشغيلية على تعزيز التنسيق والتعاون مع شركاء النجاح في المطارات لضمان انسيابية وسهولة الحركة وتحقيق أعلى معدلات انضباط مواعيد الرحلات، وتقديم أفضل مستويات الخدمات للمسافرين الراغبين في قضاء إجازاتهم بين أقاربهم أو بغرض السياحة والترفيه في مرحلة المغادرة، بالإضافة إلى استمرار الرعاية والاهتمام بهم في مرحلة العودة أيضاَ بكل يسر وسهولة إلى مقاعد الدراسة ومقار أعمالهم مرة أخرى بعد قضاء الإجازة.يشار إلى أن طيران أديل يجند خلال هذه الفترة جميع منسوبي ومنسوبات الشركة لتشغيل أكثر من 150 رحلة يومياً؛ حيث يسخرون كل إمكاناتهم لخدمة المسافرين في جميع مواقع الخدمة الارضية وعلى متن الطائرات، إضافةً إلى تقديم عروض أسعار تنافسية على الرحلات الجوية من خلال حزمة من الحملات التسويقية إلى جانب العديد من العروض الأسبوعية لمختلفة المناسبات الوطنية.// انتهى //15:41ت م0052