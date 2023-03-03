القاهرة 11 شعبان 1444 هـ الموافق 03 مارس 2023 م واساستنكر البرلمان العربي التصريحات العنصرية التحريضية لوزير في الحكومة الإسرائيلية والتي دعا من خلالها تدمير قرية حوارة الفلسطينية، والقرارات الصادرة بإنزال حكم الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، وقانون سحب الجنسية من الأسرى الفلسطينيين وإبعادهم الذي صدر منذ أيام، مؤكدًا أن ذلك يهدد عملية السلام وتقوض حل الدولتين.وطالب البرلمان العربي، فى بيان اليوم، المجتمع الدولي ، ومجلس الأمن ، والإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري والعاجل للضغط على سلطة الاحتلال الإسرائيلي لوقف عنف وتحريض حكومة اليمين المتطرفة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، ووقف الخطوات الأحادية التي تقوض حل الدولتين، والإجراءات الاستفزازية التي تدفع نحو مزيد من التوتر وتفجر العنف في المنطقة.كما دعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، إلى العمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني بشكل عاجل، وتحديدا أمام سلسلة القوانين العنصرية التى يسنها الكنيست الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين، والتحريضات اللامسؤولة الصادرة من وزراء متطرفين في حكومة اليمين المتطرفة.// انتهى //15:43ت م0054