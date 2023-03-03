تبوك 11 شعبان 1444 هـ الموافق 03 مارس 2023 م واستشهد فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بمنطقة تبوك تفاعلا كبيرا من أهالي المنطقة وزائريها والمقيمين منذ تدشين المعرض الخاص بالدفاع المدني تحت شعار ” السلامة هدف ووقاية ” .وأبدى زوار أجنحة القطاعات المشاركة إعجابهم الكبير بما احتوته تلك الأجنحة من عروض تعكس درجة اهتمام كافة القطاعات في توظيف التقنيات والتجهيزات، المتطورة لمساندة رجال الأمن وحماة الوطن والعاملين في القطاعات المدنية والأهلية في تنفيذ مهامهم للمحافظة على أمن المجتمع وسلامته.وبدا واضحاً لزوار المعرض حضور الجوانب التوعوية والتثقيفية للمحافظة على الأرواح والممتلكات، والمتمثلة بالخدمات الأمنية الميدانية والإدارية والفنية، وأدوارهم الهامة في المحافظة على المشاريع السياحية والتعليمية والأمنية، بفضل ما تحويه من أقسام تخصصية، إلى جانب الإجابة على جميع اسئلة واستفسارات رواد المعرض، وتعريفهم بالأساليب الإسعافية الأولية الدقيقة، وآلية التواصل مع مراكز العمليات الخاصة بالقطاعات الإغاثية.وفي خضم هذه الفعاليات يجد الزائر نفسه أمام جملةٍ من المحاضرات والندوات التي تقام يومياً على مسرح المعرض، مصحوبةً بالمسابقات الثقافية والعروض المرئية والترفيهية،وورش العمل، والأركان الأسرية.// انتهى //15:43ت م0055