الرياض 11 شعبان 1444 هـ الموافق 03 مارس 2023 م واسدان معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي ، التصريحات العنصرية لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، والتي دعت إلى تدميرقرية حوارة الفلسطينية.وشدد البديوي على ضرورة مواجهة خطاب الكراهية والعنف، منوها بأهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش الإنساني ضمن الجهود المبذولة للحد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقةالتي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأكد على مواقف دول المجلس الثابتة تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابعمن يونيو1967م، وعاصمتها القدس الشرقية ، وضرورة دعم جميع الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط، ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.// انتهى //16:00ت م0057